Argentina: la vice Kirchner attacca, presidente Fernandez "onori impegno con elettorato" (7)

- Spingendo i propri ministri alle dimissioni, e prefigurando il ritiro del robusto appoggio parlamentare, Kirchner avrebbe secondo i media locali cercato di forzare il presidente a sacrificare il governo in carica e formarne uno nuovo, a lei più congeniale. Una strategia per riconquistare la guida politica della coalizione che però non sembra aver avuto sin qui gli effetti sperati. Fernandez, che all'indomani della chiusura delle urne era tornato a difendere Guzman, ha tenuto in sospeso le dimissioni dei ministri kirchneristi, scongiurando per il momento ogni ipotesi di rimpasto. E, in attesa di nuovi discorsi ufficiali, la valutazione sul voto andato male rimane quella delle ore immediatamente successive: "Ci sono errori che abbiamo commesso e promesse non mantenute delle quali terremo conto", aveva detto Fernandez. Il presidente aveva cercato quindi di minimizzare la portata politica della sconfitta sottolineando che "le primarie sono un enorme sondaggio". (Abu)