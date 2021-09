Roma: sgombero a Tor Bella Monaca, liberato anche alloggio del clan Moccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci alloggi popolari, tutti occupati abusivamente nella palazzina nota come Torre 50 a Tor Bella Monaca di Roma sono in fase di sgombero. L'operazione è in corso da questa mattina alle 6.30, ed è realizzata da oltre 100 uomini di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Si tratta di alloggi Ater occupati abusivamente da Anni. Tra gli immobili sgomberati, anche la moglie del capo Clan Giuseppe Moccia. (Rer)