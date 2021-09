Ue: Di Maio, Difesa europea svolta storica e urgente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se qualche partner della Ue dovesse mettersi di traverso, la Difesa europea dovrebbe nascere tra un gruppo ristretto di Paesi tra cui l'Italia: "Non voglio dirlo, spero di raggiungere un buon accordo a 27 su Difesa e politica estera. Certo, chi non ci starà farà un danno a sestesso e noto come i maggiori partner dell'Unione siano d'accordo sulla necessità di questo passo". La Cina ha reagito duramente all'accordo Australia-Usa e per quel che riguarda il futuro dei nostri rapporti con Pechino il ministro spiega che "vale sempre il concetto del selective engagement su temi come la lotta al terrorismo, cambiamenti climatici e sulle crisi regionali dovremo portare avanti una linea di collaborazione profonda. Tuttavia per l'Italia non esiste una alleanza alternativa a quella con gli Stati Uniti", ha concluso Di Maio. (Res)