Green Pass: ministro Brunetta, Italia esempio nel mondo

- "Un provvedimento epocale". Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, non ha paura di esagerare e in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "è la verità, ha proprio ragione Fauci". L'immunologo e consulente della Casa Bianca ha promosso l'Italia sulla gestione della pandemia. "E ha ragione, perché l'Italia è 'un esempio per il mondo' — non trattiene l'entusiasmo il ministro —. Sui piani vaccinali siamo all'avanguardia, abbiamo un presidente come Draghi e stiamo crescendo più degli altri Paesi. Fauci in poche parole ha riconosciuto il successo del metodo green pass, la spinta soft alla vaccinazione". Un obbligo vaccinale mascherato, sostengono molti: "No, non è l'obbligo ed è questa è la genialità dell'operazione. Il green pass riguarda 23 milioni di lavoratori pubblici e privati, l'intero capitale umano del Paese. E' un provvedimento universale, una enorme moral suasion su tutti coloro che non si sono ancora vaccinati". Obiettivo, evitare nuovi lockdown: "Arrivare all'immunità sociale. Il green pass ci porta a un passo dalla super-sicurezza, perché in modo gentile induce a vaccinarsi. Parallelamente ci sarà una grande strategia di comunicazione e di convincimento degli italiani, che serva a fare chiarezza contro le fake news e contro la paura. Draghi vuole unire, non dividere. Vuole la coesione sociale". (segue) (Res)