Green Pass: ministro Brunetta, Italia esempio nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mesi si parla di questa campagna di comunicazione, che non parte mai. "Con questo decreto la strategia è partita, come hanno chiesto in maniera pressante le Regioni. La grande novità non è solo aver fatto un provvedimento molto serio, rigido, con sanzioni precise, ma aver messo in piedi un sistema di certificazione e una campagna di vaccinazione che non ha eguali nella storia del nostro Paese". Hanno vinto Brunetta e Speranza e ha perso Salvini: "Ha vinto l'Italia. Bisogna dare atto a Draghi della sua determinazione sull'estensione del green pass, che speriamo farà vaccinare nel prossimo mese altri 6 o 7 milioni di italiani. Quando poi la gran parte dei lavoratori tornerà in presenza, il Pil crescerà anche più del 6 per cento e riprenderanno a vivere le città, che ora sono vuote perché parte del capitale umano è bloccato a casa", ha concluso Brunetta. (Res)