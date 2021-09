Vaccino: ministro Orlando, per ora giusto non adottare l'obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green Pass esteso a tutti i lavoratori è realtà e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista a "la Repubblica" spiega che "si sono fatti dei passi per ascoltare le ragioni del sindacato, il principio del tampone gratis avrebbe minato l'impalcatura della campagna vaccinale che è lo strumento chiave della lotta alla pandemia. La priorità è la sicurezza nei luoghi di lavoro e non possiamo permetterci nuove restrizioni in autunno". Sul tema dei tamponi i sindacati dicono: non si può pagare per lavorare. "Infatti i I vaccino è gratis". Quindi chi chiede i tamponi gratis sta offrendo una copertura ai No vax. "Dico solo che c'è la possibilità di ottenere il Green Pass senza alcun costo e che, peraltro, il nostro decreto prevede un prezzo calmierato per i tamponi. Il sindacato ci ha chiesto perché non adottare l'obbligo vaccinale e noi abbiamo spiegato che, pur senza escluderlo, in questo momento preferiamo evitare una polarizzazione delle posizioni sul vaccino che sarebbe dannosa e controproducente". "Il sindacato - continua il ministro - ha svolto un ruolo importante nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. E' il momento di spingere tutti insieme affinché la copertura vaccinale raggiunga i traguardi previsti. II Green Pass consente una scelta ed evita una messa al bando di chi non si vaccina, un'esclusione che può creare un problema di marginali nazione". Non ha dubbi sulla costituzionalità dell'obbligo: "No, ma lo strumento del Green Pass traccia un solco meno profondo nella società", ha concluso Orlando. (Res)