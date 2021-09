Argentina: la vice Kirchner attacca, presidente Fernandez "onori impegno con elettorato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, ha reso pubbliche le critiche alla strategia economica del presidente Alberto Fernandez, motivo della crisi aperta con il ritiro dei ministri a lei legati, e accusato il resto della coalizione di non aver preso atto della "catastrofe politica" della sconfitta alle primarie legislative di domenica. "Durante il 2021 ho avuto 19 riunioni con il presidente (...) in ognuna di queste ho presentato la delicata situazione sociale (...) e ho sottolineato la mancanza di efficacia in diverse aree del governo" ha scritto la vicepresidente in una lettera aperta diffusa in rete. Il capo di Stato ha sempre risposto "che non era così, che i sondaggi indicavano che avremmo vinto molto bene le elezioni", ha aggiunto. Kirchner è quindi tornata a criticare le conseguenze negative sull'economia di "politiche sbagliate di aggiustamento fiscale" e denunciato operazioni stampa orchestrate dagli "ambienti della presidenza". In precedenza, Fernandez aveva spiegato su twitter che nonostante la pressione della vice, avrebbe continuato a governare con il suo criterio, senza né confermare le dimissioni dei ministri "kirchneristi" né parlando di rimpasto. (segue) (Abu)