Brasile: presidente banca Brics, paesi emergenti cruciali per nuovo capitolo globalizzazione (3)

- Secondo il direttore della Ndb, questo scenario genera possibilità che non si vedevano da molto tempo per paesi come quelli dell'America del sud. In particolare Troyjo ha affermato che studi bancari prevedono che nei prossimi dieci anni la Cina spenderà 25.000 miliardi di dollari in importazioni. Il Brasile potrebbe beneficiare molto di questo contesto, poiché attualmente l'export di Brasilia rappresenta il 4 per cento complessivo delle importazioni di Pechino, per un valore di circa 100 miliardi di dollari all'anno. Per Troyjo il settore agroalimentare è quello che può beneficiarne di più. "I paesi con una grande popolazione e quando registrano un aumento significativo del reddito partendo da livelli più bassi, si traduce in un aumento delle consumo in alimenti, oltre che in investimenti nelle infrastrutture", ha affermato. (segue) (Brb)