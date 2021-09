Usa: Covid, Idaho autorizza ospedali a razionare le prestazioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute dello Stato Usa dell'Idaho ha avvertito che il sistema ospedaliero statale affronta una crisi di risorse a causa dell'aumento dei ricoveri di pazienti affetti da Covid-19, e per tale ragione ha autorizzato il razionamento delle prestazioni sanitarie nelle strutture in maggiore difficoltà. Tali misure potrebbero comportare, tra le altre cose, la valutazione dello stato generale di salute e dell'aspettativa di vita nell'assegnazione di priorità per l'accesso a trattamenti emergenziali come la respirazione assistita. L'Idaho è secondo al solo West Virginia per aumento pro capite di ricoveri ospedalieri pro-capite nel corso dell'ultima settimana. (Nys)