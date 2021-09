Cina: Pechino punta ad aderire al Partenariato trans-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha intrapreso oggi i preparativi che dovrebbero culminare nell'avvio di una formale procedura per l'ammissione all'Accordo globale e progressivo di partenariato trans-Pacifico (CpTpp, noto anche come Tpp-11). L'accordo, entrato in vigore il 30 dicembre 2018, istituisce un'area di libero scambio che include Giappone, Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Vietnam, Singapore, Malesia, Brunei, Cile e Perù. Ieri, 16 settembre, il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha inoltrato una richiesta scritta all'omologo neozelandese Damien O'Connor, col quale ha anche intrattenuto un colloquio in videoconferenza. Tramite l'accesso al Tpp - un accordo di libero scambio di portata inferiore al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) di cui la Cina è giù membro, ma più avanzato di quest'ultimo in termini di standard giuridici e normativi, Pechino punta ad aumentare ulteriormente il proprio peso nell'arena economica e commerciale dell'Asia-Pacifico. Non è ancora chiaro se la candidatura di Pechino possa avere successo: l'adesione al Tpp-11 è infatti vincolata all'approvazione unanime degli undici Paesi membri, che includono anche l'Australia. (segue) (Cip)