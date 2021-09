Cina: Pechino punta ad aderire al Partenariato trans-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tpp-11 è una revisione dell'accordo di libero scambio siglato nel 2016 da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Peru, Singapore, Vietnam, e Stati Uniti. Fortemente voluto dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Obama, il patto fu inizialmente concepito come un mezzo per limitare l'influenza cinese nel Pacifico. Successivamente, durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, proprio gli Stati Uniti abbandonarono i negoziati per l'istituzione dell'accordo, che oggi rappresenta circa il 13 per cento del prodotto interno lordo globale. (Cip)