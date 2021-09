Giappone: Covid, esperti ritengono superato il picco della quinta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale consulente del governo del Giappone per la pandemia di Covid-19, Shigeru Omi, ha dichiarato nel corso di una audizione parlamentare che il Paese ha superato il picco della quinta ondata, ma ha avvertito che la priorità deve essere data al controllo del livello di pressione che grava sul sistema ospedaliero. Durante un intervento di fronte alla commissione Salute della Camera dei consiglieri, Omi ha attribuito il calo dei contagi a una molteplicità di fattori, incluso il progresso delle vaccinazioni, il minore traffico pedonale nelle grandi città, le chiusure anticipate dei locali notturni e l'uso diffuso delle mascherine. Omi ha messo in guardia da un allentamento affrettato delle restrizioni adottate nel Paese per contenere la propagazione del coronavirus, ed ha sollecitato a revocare le misure in vigore solo dopo la fine dello stato di emergenza, recentemente prorogato al 30 settembre. (segue) (Git)