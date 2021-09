Ruby ter: Aimi (FI), Berlusconi reazione composta, all'altezza della sua alta tempra morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per certi versi la decisione di sottoporre il presidente Silvio Berlusconi ad una perizia psichiatrica "è un atto più grave della condanna già incredibile ed ingiusta che aveva subito tanti anni orsono". Lo sottolinea il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Esteri. "È talmente surreale che costringe tutti, ancora una volta, a fare i conti con un sistema giudiziario, questi sì, folle ed a orologeria. Lo si è voluto volgarmente colpire nella dignità", spiega Aimi, sottolineando che "il presidente Silvio Berlusconi è un leader politico riconosciuto e stimato, non solo in Italia, ma nel mondo. La sua reazione è stata all’altezza della sua fama e della grande forza morale forza che contraddistingue l’uomo, l’imprenditore, il politico. Lo ringraziamo per il gesto e per la lezione di stile e di moralità che ancora una volta ha dato a tutti, a partire dai suoi persecutori. Auspichiamo che i giudici dimostrino a loro volta di saper essere al di sopra delle parti, come è loro preciso dovere, e che chiudano in maniera meno miserevole quest’altra brutta pagina della storia della 'giustizia' italiana che ricorda sempre di più, è sempre più tragicamente altri regimi e altri sistemi. Abbiamo schiere di martiri anticomunisti a testimoniarlo", conclude.(Com)