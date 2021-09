Americhe: presidente Paraguay si esprime a favore del "mantenimento" dell'Osa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha espresso la sua posizione favorevole al "mantenimento" dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), alla vigilia della sua partecipazione al vertice della Comunità degli Stati Americani e dei Caraibi (Celac), dove il Messico promuoverà una proposta per trasformare l'organismo. "Siamo favorevoli al mantenimento dell'Osa", è stata la breve dichiarazione del presidente in un punto stampa tenuto giovedì al termine della celebrazione della Giornata della Marina paraguaiana ad Assunzione. Abdo Benitez, del partito conservatore Colorado, era accompagnato dal vicepresidente, Hugo Velazquez, che assumerà la guida dell'Esecutivo durante il suo soggiorno in Messico, tra il 17 e il 19 di questo mese. Il governo del Messico ha già preannunciato che presenterà una proposta di trasformazione dell'organismo guidato da Luis Almagro durante il vertice Celac. (segue) (Abu)