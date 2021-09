Brasile: presidente banca Brics, paesi emergenti cruciali per nuovo capitolo globalizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Ndb si è poi concentrato su un'analisi del presente e del futuro della banca. "Sei anni fa eravamo un pezzo di carta e oggi abbiamo un vasto portfolio di circa 80 progetti approvati per un totale di 30 miliardi di dollari. Il Brasile possiede il 20 per cento della Ndb e ha già ottenuto 3,2 miliardi di dollari in finanziamenti per progetti approvati, oltre alla possibilità di accedere a ulteriori 1,1 miliardi di dollari per investimenti in infrastrutture nel 2022".Il presidente della Ndb ha in ultimo parlato del possibile ingresso nel capitale della banca da parte di paesi sudamericani come avviene da tempo tra i Paesi europei. "L'aspetto più importante dell'integrazione è l'integrazione infrastrutturale, come è già stato fatto nell'Unione Europea. Questo, in Sud America, non è successo, così come non si è sviluppata un'integrazione Atlantico-Pacifico. Questo è necessario" ha detto Troyjo, informando che insieme agli Emirati Arabi Uniti e al Bangladesh, l'Uruguay è uno dei paesi che sono già in fase di integrazione per diventare membro della banca. L'ambasciatore dell'Uruguay in Brasile, Guillermo Valles, ha affermato che il suo Paese ha sempre lavorato per la costruzione di sistemi multilaterali, sia in ambito finanziario che commerciale. (Brb)