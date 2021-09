Usa: ad agosto fermati 200 mila migranti al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi di stanza lungo il confine meridionale hanno fermato quasi 209 mila migranti nel mese di agosto, numeri elevati ma comunque inferiori a quelli del mese precedente, in cui si è avuto il record di ingressi irregolari rispetto agli ultimi 21 anni. Le statistiche della Customs and Border Protection (Cbp) evidenziano che i flussi migratori non autoriazzati al confine tra Stati Uniti e Messico è rimasta a un livello estremamente elevato verso la fine dell'estate. Gli adulti migranti singoli, che spesso tentano di attraversare il confine più volte, sono stati fermati più di 103 mila volte, con un calo del 7 per cento rispetto a luglio. Circa il 75 per cento di loro è stato rapidamente espulso in Messico in base a un editto sulla salute pubblica varato dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump e che l'amministrazione di Joe Biden ha mantenuto in vigore. (Nys)