Hong Kong: Usa condannano Cina per esclusione sette consiglieri distrettuali

- L’esclusione a parte della Repubblica popolare cinese di sette consiglieri pro-democrazia mina la capacità del popolo di Hong Kong di partecipare al proprio governo. E’ quanto affermato in un messaggio su Twitter dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “I governi dovrebbero servire le persone che rappresentano. La diminuzione della rappresentanza va contro lo spirito della Legge fondamentale di Hong Kong”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington. Mercoledì 15 settembre il governo di Hong Kong ha escluso sette consiglieri distrettuali i cui giuramenti, prestati durante una cerimonia tenutasi la scorsa settimana, non sono stati ritenuti validi. Si tratta di Clarisse Yeung e Leung Pak-kin del distretto di Wan Chai, Wei Siu-lik, So Yat-hang, Chan Wing-tai e Lai Tsz-yan del distretto Orientale e Michael Pang del distretto Meridionale. Yeung e Pang sono entrambi accusati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale per aver preso parte alle elezioni primarie organizzate lo scorso anno. I sette avevano prestato giuramento venerdì 10 settembre insieme ad altri 24 consiglieri distrettuali. Il funzionario che ha amministrato il giuramento, il segretario agli Affari interni Caspar Tsui, ha definito i loro giuramenti "discutibili" e richiesto entro il lunedì successivo ulteriori informazioni in modo da poterne determinare la validità. Il governo di Hong Kong ha fatto sapere che "i prestatori di giuramento devono attenersi rigorosamente al giuramento prescritto dalla legge" e che, se il giuramento è ritenuto non valido, non è possibile pronunciarlo di nuovo.(Nys)