Giappone: al via la campagna elettorale per la presidenza del Partito liberaldemocratico (4)

- Il ministro incaricato della Riforma amministrativa ed ex ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono, resta il favorito nei sondaggi in vista dell'elezione per il rinnovo della presidenza del Partito liberaldemcoratico. Un sondaggio effettuato dal quotidiano "Nikkei" e da Tv Tokyo tra il 9 e l'11 settembre scorsi attribuisce a Kono il 27 per cento dei consensi; seguono l'ex segretario generale dell'Ldp Shigeru Ishiba, col 17 per cento dei consensi, l'ex capo politico del partito, Fumio Kishida (14 per cento) e l'ex ministra dell'Interno Sanae Takaichi (7 per cento). Ishiba non ha ancora confermato la propria candidatura, e sarebbe anzi propenso a rinunciarvi alla luce dei sondaggi. (segue) (Git)