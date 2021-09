Egitto: il presidente Al Sisi riceve il re del Bahrain a Sharm el Sheikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi a Sharm el Sheikh il re del Bahrain, Hamad bin Isa al Khalifa, con il quale ha discusso di "una serie di dossier di interesse comune". Lo ha affermato Bassam Radi, il portavoce della presidenza egiziana, in un comunicato. Al Sisi ha affermato la volontà dell'Egitto di continuare a rafforzare la cooperazione bilaterale con il Bahrein in vari campi, anche intensificando il ritmo degli incontri bilaterali tra alti funzionari dei due Paesi su base regolare per un coordinamento attivo e reciproco in relazione agli sviluppi nel Medio Oriente. Secondo Radi, il presidente dell'Egitt ha posto l'accento sul consolidamento dell'unità e dell'azione congiunta araba e islamica nell'affrontare le diverse sfide regionali. (Cae)