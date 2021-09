Egitto: la Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha annunciato di aver mantenuto invariati i tassi di interesse per la settima volta consecutiva durante la riunione del Comitato per la politica monetaria della banca avvenuta oggi, giovedì 16 settembre. Il tasso sui prestiti al 9,25 percento e il tasso sui depositi all'8,25 percento è invariato dall’ultimo taglio avvenuto nel novembre 2020. Secondo i recenti dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche in Egitto, l'inflazione annua egiziana è salita al 5,7 per cento durante il mese di agosto, con un'inflazione mensile che ha visto un aumento dello 0,1 per cento ad agosto, mentre a luglio vi era stato un aumento mensile dello 0,9 per cento. (Cae)