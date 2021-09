© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio questa sera, poco dopo le 18:44 i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio in un appartamento al primo piano di un palazzo di sette a Roma in via Gaia Melisso 50. Circoscritte le fiamme, i pompiero hanno trovato nell'appartamento il corpo senza vita di una donna. Sul posto le forze dell'ordine ed il 118. (Rer)