Brasile: presidente banca Brics, paesi emergenti cruciali per nuovo capitolo globalizzazione (2)

- "Sono sicuro che quando gli storici del futuro guarderanno a questo momento che stiamo vivendo ora, scopriranno che gli anni 2020 e 2021 hanno rappresentato davvero lo spartiacque con l'inizio di una nuova era, un nuovo capitolo della globalizzazione", ha affermato. Troyjo ha sottolineato che "il Pil aggregato dei paesi del G7 (Usa, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Canada) è di circa 42.000 miliardi di dollari, mentre quello degli E7 (espressione usata per indicare i sette più potenti paesi emergenti (Cina, India, Russia, Brasile, Indonesia, Messico e Turchia) è di circa 53.000 miliardi di dollari. In altre parole, oggi i sette maggiori paesi emergenti concentrano un Pil più alto di quello dei paesi del al G7".Troyjo ha sottolineato che i cambiamenti geo-economici in corso hanno una serie di implicazioni già visibili da un punto di vista commerciale. "Negli ultimi 12 mesi, un paese come il Brasile ha esportato più a Singapore che in Germania, più in Thailandia che in Francia, più in Malesia che in Italia, più a Hong Kong che in Inghilterra, più in Bangladesh che in Australia, Austria e Israele messi insieme. In altre parole, è in corso un'ascensione innegabile dei paesi emergenti", ha precisato. (segue) (Brb)