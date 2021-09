Uruguay: segretario sindacato unitario Pit-Cnt si candida a presiedere il Frente Amplio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del sindacato unitario dell'Uruguay "Pit-Cnt", Fernando Pereira, ha annunciato giovedì di aver accettato la proposta di presiedere la coalizione di centro sinistra Frente Amplio (Fa), schieramento che ha governato il Paese tra il 2005 e il 2020. "Dopo una traiettoria di oltre 35 anni all'interno del movimento sindacale ho deciso di raccogliere questa sfida che comporta la costruzione di un fronte sempre più ampio", ha affermato Pereira, durante la conferenza in cui ha annunciato la candidatura. La proposta di portare Pereira alla conduzione del principale schieramento progressista del paese era stata promossa da diversi settori della coalizione, ma principalmente da quello guidato dall'ex presidente José "Pepe" Mujica. Pereira, di 58 anni, da parte sua ha sottolineato che "non si tratta di fare un salto dal sindacato al partito politico", ma piuttosto di "un ritorno", ricordando il suo passato come appartenente all'Fa in diversi spazi prima del suo arrivo al coordinamento sindacale nel 1996.(Abu)