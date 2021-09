Nicaragua-Russia: firmato nuovo contratto fornitura vaccino Sputnik V e Sputnik Light (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha affermato di avere come obiettivo quelli di immunizzare contro il covid-19 2,8 milioni di persone, numero equivalente al 43,8 per cento dei 6,5 milioni che abitano il Paese secondo dati ufficiali. Secondo il ministero della Salute, fino a martedì scorso la pandemia aveva provocato complessivamente 201 morti con 12.153 casi di coronavirus confermati dall'inizio della pandemia. Tuttavia nella prima settimana di settembre si sono registrati 615 casi, il numero più alto in una settimana da quando è stato rilevato il covid-19 in Nicaragua, a marzo del 2020. La rete medica dell'Osservatorio cittadino Covid-19 che porta avanti un suo rilevamento ha segnalato invece un totale di 25.156 casi sospetti di covid-19, con 4.531 decessi per polmonite e altri sintomi riconducibili all'infezione da coronavirus. (segue) (Mec)