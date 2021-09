Nicaragua-Russia: firmato nuovo contratto fornitura vaccino Sputnik V e Sputnik Light (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: dipartimento di Stato Usa, riforma giustizia necessaria per attirare investimentiGli Stati Uniti, insieme al governo dell'Ucraina, alla società civile e ad altri partner internazionali, riconoscono che la riforma della giustizia è fondamentale per rafforzare lo stato di diritto e attirare investimenti stranieri in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “A luglio – si legge nella relativa nota ufficiale - l'Ucraina ha promulgato una legge storica che offre l'opportunità di una vera riforma della magistratura. I partner internazionali hanno nominato esperti altamente qualificati per sostenere il rinnovo del principale organo di governo giudiziario dell'Ucraina, l'Alto Consiglio di giustizia, in linea con tale legge. Il 13 settembre, tuttavia, il Consiglio dei giudici ucraino ha rifiutato di nominare giudici ucraini per partecipare al processo, un rifiuto che minaccia di far deragliare la promessa di una vera riforma giudiziaria in Ucraina”. (Mec)