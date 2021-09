Usa: Biden, fasce di reddito più alte evadono 160 miliardi all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato a sottolineare la necessità di adeguare il sistema fiscale aumentando la pressione sulle fasce di reddito più alte. L'1 per cento dei contribuenti – ha spiegato Biden parlando alla Casa Bianca- evade 160 miliardi di dollari di tasse ogni anno. Il capo dello Stato Usa ha fatto appello alle imprese che hanno “perso il loro senso di responsabilità" verso i loro lavoratori e le loro comunità, non pagando il dovuto. "Ora è il momento che la classe lavoratrice abbia degli sgravi fiscali", ha aggiunto Biden in riferimento a quelli accordati dalla precedente amministrazione.(Nys)