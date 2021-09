Usa: Fauci riceve premio medicina interna in residenza ambasciatrice d’Italia a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fadoi, Prof. Dario Manfellotto, intervenuto in collegamento video dall’Italia insieme al Prof. Andrea Fontanella, Presidente della Fondazione FADOI, ha insignito il Dr Fauci del riconoscimento, evidenziando che “Il nostro premio consiste in un antico astrolabio: questo è un simbolo, caro ai nostri medici, che sanno sempre trovare la strada giusta”. “In questo periodo molto difficile – ha aggiunto - durante il quale spesso sono mancati riferimenti scientifici e/o linee guida, abbiamo sempre trovato nelle parole e negli articoli del Dott. Fauci uno spunto fondamentale per la nostra attività clinica. Per questo abbiamo voluto assegnare il premio Medicina Interna ad Anthony Fauci”. (Nys)