Usa: assalto al Congresso, allarme intelligence in vista nuova manifestazione a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per possibili violenze in vista della manifestazione in programma per sabato 18 settembre a Washington. Lo riferisce la "Cnn", citando un documento condiviso dalla comunità d'intelligence con le autorità federali e statali. La manifestazione, denominata "Giustizia per J6", potrebbe degenerare in violenze sia da parte dei dimostranti che da parte di coloro che vi si oppongono. "Siamo a conoscenza di un certo numero di recenti minacce di violenza online che fanno riferimento alla manifestazione, comprese discussioni online che incoraggiano atti violenti anche il giorno prima della manifestazione", si legge nel memorandum dell'intelligence. I manifestanti intendono protestare contro i procedimenti penali in corso contro persone accusate di aver preso parte all’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Il raduno si chiama "Giustizia per J6" in riferimento alla data in cui i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump hanno fatto irruzione al Campidoglio nel tentativo di fermare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden.(Nys)