Brasile: presidente banca Brics, paesi emergenti cruciali per nuovo capitolo globalizzazione

- Il presidente della Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituzione fondata dai paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), Marcos Troyjo, ha affermato che l'attuale momento storico rappresenta "un nuovo capitolo della globalizzazione" che favorirà in modo significativo i paesi emergenti, in particolare il Brasile, attraverso il finanziamento dell'industria agroalimentare e delle infrastrutture. Secondo il brasiliano, da maggio 2020 alla guida della banca, "l'attuale generazione è testimone di un cambiamento nelle placche tettoniche dell'economia globale, che creerà nuove finestre di opportunità per il Brasile e per i paesi sudamericani che condividono le caratteristiche del nostro paese", ha affermato, parlando in video conferenza da Shanghai, in Cina, alla commissione Esteri e Difesa del Senato. (segue) (Brb)