Nicaragua-Russia: firmato nuovo contratto fornitura vaccino Sputnik V e Sputnik Light

- Il governo del Nicaragua ha annunciato giovedì di aver firmato un contratto con la Russia per la fornitura dei vaccini Sputnik V e Sputnik Light, con l'obiettivo di far fronte alla pandemia di Covid-19. L'annuncio, riferisce il portale "El19", è stato dato al termine di un incontro a Mosca tra funzionari del governo del presidente Daniel Ortega e rappresentanti del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). "Entrambi i paesi hanno firmato un contratto per la fornitura di vaccini Sputnik V e Sputnik Light per quest'anno 2021, al fine di garantire l'esecuzione del programma di vaccinazione contro il covid-19", ha riferito il governo nicaraguense. Le autorità non hanno tuttavia fornito ulteriori dettagli sui quantitativi di vaccini o sull'importo del contratto con il fondo russo Rdif. (segue) (Mec)