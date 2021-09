Argentina-Ue: ministro Esteri riceve lettere credenziali ambasciatore Sanchez Rico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solá, ha ricevuto le lettere credenziali del nuovo ambasciatore per l'Unione europea (Ue) nel Paese, Amador Sanchez Rico. Durante l'incontro, si legge in una nota ufficiale, Solà e Sanchez Rico "hanno discusso i punti principali dell'agenda bilaterale e regionale" e "hanno concordato una visione basata sulla cooperazione e sul multilateralismo, nel contesto della post-pandemia". I due hanno anche dialogato anche sulla possibilità di "ampliare le relazioni economiche bilaterali, gli scambi di merci e gli investimenti" tenendo conto che l'Ue è il primo investitore estero diretto in Argentina, ed hanno colto l'occasione per esaminare brevemente lo stato dell'accordo di associazione Mercosur-Ue. Il ministro argentino ha sottolineato quindi "il sostegno europeo durante la pandemia grazie al suo contributo attraverso il meccanismo Covax, l'iniziativa che cerca una distribuzione più equa e un accesso più equo ai vaccini per i paesi più vulnerabili".(Abu)