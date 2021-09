Algeria: chiesti 20 anni di carcere per l'ex capo della sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex direttore generale della sicurezza interna (Dgsi) dell’Algeria, Wassini Bouazza, rischia fino a 20 anni di reclusione in carcere. E’ questa la pena chiesta oggi dall’accusa alla Corte militare d'appello di Blida, in Algeria, dove Bouazza - recentemente declassato dal grado di generale al grado di soldato semplice - è perseguito per “inosservanza delle istruzioni militari”, “traffico d'influenza”, “arricchimento illecito” e “ostacolo all'operato della giustizia”. Secondo il quotidiano algerino “El Watan”, le comparizioni in aula sono iniziate ieri, 15 settembre. Sono stati ascoltati diversi ex collaboratori di Wassini Bouazza, tutti ufficiali dei servizi di sicurezza interna e dell'esercito. Secondo il quotidiano, sei dei 13 teste sono passati dallo status di “testimone” a quello di “imputato”. Bouazza era stato condannato lo scorso aprile in primo grado a 16 anni di carcere. Arrestato nell'aprile 2020, l'ex capo della Sicurezza interna è già stato condannato in modo definitivo dalla corte marziale di Blida a una pena di otto anni di reclusione per "falsificazione e uso di documenti falsi", "lesioni personali", "detenzione di arma da fuoco di tipo 4 e munizioni”. (Ala)