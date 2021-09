Usa: Francia annulla celebrazione relazioni bilaterali come protesta per accordo Auukus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean-Yves Le Drian, il ministro degli Esteri francese, in un'intervista alla radio “Franceinfo”, ha definito l'accordo una "decisione unilaterale, brutale e imprevedibile", paragonandola a quelle adottate dall’ex presidente Donald Trump. La ministra della Difesa di Parigi, Florence Parly, ha bollato "la scelta americana di escludere un alleato e un partner europeo come la Francia" una "decisione deplorevole" che "dimostra una mancanza di coerenza". La Francia aveva stipulato un proprio accordo con l'Australia, concluso nel 2016, per sottomarini convenzionali e meno sofisticati dal punto di vista tecnologico, lo stesso dossier al centro della nuova intesa Auukus tra Canberra, Londra e Washington. Quell'affare, valutato per 66 miliardi di dollari, è ormai defunto, ma una dura battaglia legale sul contratto sembra inevitabile. "Una pugnalata alle spalle", ha detto Le Drian della decisione australiana, osservando che Canberra stava rifiutando un accordo per una partnership strategica che prevedeva "molti trasferimenti tecnologici e un contratto per un periodo di 50 anni". (segue) (Nys)