Somalia: premier Roble definisce “incostituzionale” sua esautorazione decisa da Farmajo

- Il primo ministro somalo Mohammed Hussein Roble ha bollato come incostituzionale la decisione del presidente Mohammed Abdullahi "Farmajo" di revocare le funzioni esecutive “speciali” che aveva attribuito al premier lo scorso maggio. Lo riporta il quotidiano “Garowe Online”, secondo cui il primo ministro ricorderà al presidente uscente che il suo ruolo è quello di capo del governo ad interim. Roble è stato accusato di aver preso provvedimenti che potrebbero minare la stabilità dello Stato, violando "la Costituzione provvisoria e sospendendo i poteri del presidente del Consiglio", oltre che di altri abusi, in particolare relativi alle nomine o dimissioni di collaboratori del governo federale. Il depotenziamento di Roble avviene nel quadro dello scontro di potere che contrappone ormai da settimane il premier al presidente uscente, un contrasto maturato negli ultimi quattro mesi e deflagrato con la vicenda della morte dell'agente di intelligence Ikran Tahlil, avvenuta in circostanze non ancora chiarite e per la quale si sono addensati sospetti su figure vicine all'entourage presidenziale. (Res)