Usa: Blinken e Austin condannano "comportamento aggressivo e destabilizzante" della Cina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, hanno condannato il comportamento "aggressivo" e "destabilizzante" della Cina. Lo hanno detto in una conferenza stampa, a poche ore dall’annuncio della nuova intesa trilaterale tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia denominata Auukus. La Cina non è stata esplicitamente menzionata nell'annuncio del presidente Joe Biden circa la nuova alleanza, incentrata principalmente sulla condivisione di tecnologie per la difesa, ma Pechino ha condannato l’iniziativa bollandola come “un atteggiamento da guerra fredda”. “Voglio solo sottolineare molto chiaramente che questa partnership non riguarda un paese in particolare", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Biden durante una riunione informativa prima dell'annuncio. Blinken e Austin hanno entrambi fatto eco a questa posizione. "Il mondo ha visto coi propri occhi la risposta aggressiva della Cina quando l'Australia ha domandato un'inchiesta sulle origini del Covid-19. Pechino ha visto negli ultimi mesi che l'Australia non si tirerà indietro", ha detto Blinken, mentre al fianco di Austin e delle loro controparti australiane. "Abbiamo parlato in dettaglio delle attività destabilizzanti della Cina e dello sforzo di Pechino di costringere e intimidire altri Paesi, contrariamente alle regole e alle norme stabilite", ha aggiunto Austin. "E mentre cerchiamo una relazione costruttiva e orientata ai risultati con la Cina, rimarremo lucidi sugli sforzi di Pechino per minare l'ordine internazionale stabilito", ha aggiunto il capo del Pentagono.(Nys)