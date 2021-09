Paesi Bassi: ministra Esteri Kaag si dimette per carenze procedure evacuazione dall'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri olandese, Sigrid Kaag, si è dimessa dopo che i parlamentari hanno votato a favore di una mozione di sfiducia nei suoi confronti per le carenze emerse durante le operazioni di evacuazione dei civili dall'Afghanistan. Decine di persone che avrebbero dovuto essere evacuate da Kabul sono state lasciate indietro dopo che la città è caduta in mano ai talebani, nonostante diversi parlamentari olandesi avessero chiesto l'intervento del governo da alcuni mesi. Kaag, che era ministra del Commercio sino a quando non ha assunto l'incarico di capo della diplomazia lo scorso maggio, ha affermato che il voto non le ha lasciato altra scelta che dimettersi. "Il Parlamento ha giudicato che il governo non ha agito in modo responsabile", ha detto in un breve discorso per annunciare le dimissioni. "Non posso fare altro che accettare le conseguenze. Il ministro deve andarsene se la politica subisce una sconfitta", ha aggiunto Kaag. (segue) (Beb)