Roma 2021: Gualtieri incontra operatori sanità impegnati in lotta al Covid

- Incontro pubblico in piazza Vittorio con medici, infermieri e operatori sanitari per il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, che ha promesso "faremo di Roma la città della cura e della salute". All'inizio della pandemia "avevamo paura, non sapevamo se l'Italia ce l'avrebbe fatta. Sembrava potesse essere spazzata via, dal punto di vista dei morti e delle conseguenze economiche e sociali", ha aggiunto Gualtieri, ma "abbiamo potuto fare affidamento sul servizio sanitario nazionale che è tra i migliori organizzati al mondo - ha detto -. A Roma abbiamo avuto il punto massimo di eccellenza, grazie alla comunità sanitaria e ad amministratori e politici di altissimo livello. Grazie a Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato" e "io oggi sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto" perché "non solo sono stati messi a posto i conti ma sono anche migliorati i servizi", ha concluso. All'iniziativa ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha spiegato: "Sto combattendo per Roberto ogni sera. Noi abbiamo bisogno di un buon sindaco, finalmente. Onesto e che metta su una grande squadra. Avremo davanti delle grandi opportunità" e "anche ciò che è difficilissimo può diventare possibile, bisogna mettere le persone giuste a governare". Presenti anche l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato e la coordinatrice del comitato elettorale, Beatrice Lorenzin del Pd. (Rer)