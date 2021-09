Usa: Fauci riceve premio medicina interna in residenza ambasciatrice d’Italia a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è stata uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 e dal vostro Paese abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose. Ora siete diventati un esempio per il mondo così come il lavoro dei vostri medici e di tutto il personale sanitario". Parole del Consigliere medico della Presidenza degli Stati Uniti Anthony Fauci che ieri presso la residenza dell'ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia a Washington ha ritirato il premio Internal Medicine Research Award 2021 della Fadoi, la Società scientifica dei medici internisti. Fauci, che ha svolto un lungo periodo di formazione e lavoro anche in Medicina Interna a New York, durante il congresso nazionale della Fadoi che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Firenze terrà una lectio magistralis in occasione dell’evento. “Il nostro premio consiste in un antico astrolabio: questo è un simbolo, caro ai nostri medici, che sanno sempre trovare la strada giusta.” ha spiegato il presidente Fadoi, Dario Manfellotto. “In questo periodo molto difficile – ha precisato - durante il quale spesso sono mancati riferimenti scientifici e/o linee guida, abbiamo sempre trovato nelle parole e negli articoli del Dott. Fauci uno spunto fondamentale per la nostra attività clinica. Per questo abbiamo voluto assegnare il premio Medicina Interna ad Anthony Fauci”. (segue) (Nys)