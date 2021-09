Usa: Fauci riceve premio medicina interna in residenza ambasciatrice d’Italia a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciatrice Zappia ha evidenziato come il dottor Fauci sia diventato, durante la pandemia di Covid-19, “uno straordinario punto di riferimento per tutta la comunità internazionale, grazie alla sua autorevolezza e alla sua capacita’ di divulgare dati e informazioni su fenomeni complessi in modo semplice, permettendoci di apprezzare il valore del ruolo che la scienza, e gli scienziati, ricoprono nelle nostre società e di comprendere, come il Presidente degli Stati Uniti ha evidenziato all’inizio del suo mandato, che le nostre policies devono essere basate sull’evidenza scientifica” (segue) (Nys)