Kosovo: premier Kurti, la Nato non lascerà il Paese

- La Nato non lascerà il Kosovo in quanto il mandato del suo intervento è molto chiaro: liberare il Paese in modo che esso non finisca nuovamente nella mani della Serbia, che è molto vicina alla Russia. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un'intervista all'emittente "Al Jazeera". Kurti ha inoltre respinto soluzioni nei rapporti tra Pristina e Belgrado come quella dello scambio dei territori. "Voglio soluzioni democratiche e pacifiche. Lo scambio di territori è un approccio che potrebbe riportarci ai conflitti degli anni Novanta", ha dichiarato il premier kosovaro.(Alt)