Roma 2021: Michetti, preferisco periferia che confronto in albergo, rispetto avversari

- "Io preferisco stare in periferia che andare in un albergo a fare il confronto. Mi piacerebbe fare il confronto in piazza. Io rispetto tutti i candidati e a tutti i miei avversari stringo la mano e da ognuno di loro ho qualcosa da imparare". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, intervistato da Simone Canettieri de "Il Foglio", presso la sede museale della fondazione Sorgente group, a Roma. (Rer)