Green pass: Sala, sempre stato favorevole, adesso lavoreremo su dipendenti comunali

- “Non posso che dire che, al di là di vedere nel dettaglio il decreto legge sul Green pass, sono sempre stato favorevole. Quindi in linea di principio sono favorevole”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in merito al decreto del Governo che introduce l’obbligo della carta verde per i lavoratori. “Abbiamo lavorato in queste giornate per capire la situazione delle scuole, che è sotto controllo” ha aggiunto Sala a margine di un evento elettorale che si è tenuto al palazzo delle Stelline. “Abbiamo avuto qualche problema con i genitori, però abbiamo passato questo scoglio. Adesso lavoreremo sui dipendenti del Comune” ha concluso. (Rem)