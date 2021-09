Roma 2021: Gualtieri a Michetti, si possono fare sia confronti che andare in periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno tra i candidati non si vede mai ai confronti. Non so se ha scelto di scappare. Comunque anche oggi non si è visto per l'ennesima volta". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine di una iniziativa elettorale in piazza Vittorio a Roma. "Credo sia un metodo sbagliato. I confronti bisogna farli e allo stesso tempo biaogna fare una campagna vicina alle persone", ha concluso. (Rer)