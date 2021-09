© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apparentamenti al ballottaggio "non li faremo. Ci rivolgeremo a tutti gli elettori di Calenda e Raggi chiedendo loro di sostenerci". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine di una iniziativa elettorale in piazza Vittorio a Roma. (Rer)