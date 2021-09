Paesi Bassi: ministra Esteri Kaag si dimette per carenze procedure evacuazione dall'Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amare le parole anche del primo ministro, Mark Rutte, secondo cui le dimissioni della ministra sono state una perdita per i Paesi Bassi. "È una donna di grande statura e ben conosciuta e rispettata in tutto il mondo", ha detto Rutte, riferendosi al passato di Kaag come diplomatica. Kaag è anche leader del partito liberaldemocratico D66 ed è coinvolta nei colloqui di coalizione in corso sulla formazione di un nuovo governo nei Paesi Bassi. La ministra dimissionaria continuerà a guidare il partito in Parlamento e prenderà parte ai colloqui con il negoziatore della coalizione Johan Remkes nel fine settimana. I parlamentari olandesi hanno anche approvato una mozione di sfiducia contro il ministro della Difes,a Ank Bijleveld, ma al momento lei non ha annunciato le dimissioni. Bijleveld è ministra in qualità di rappresentante dell'Unione Cristiana. (Beb)