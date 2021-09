Covid: Patuanelli, green pass veicolo di libertà e non di restrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde è “un elemento che stiamo utilizzando e implementando di mese in mese per stimolare la vaccinazione degli italiani”, e la vaccinazione rappresenta un “veicolo di libertà e non di restrizione”. Lo ha detto oggi a Firenze il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, a margine dell'Open Forum sull'agricoltura sostenibile che precede la riunione dei ministri dell'Agricoltura del G20. “Io sono stato il primo dire che il vaccino è un veicolo di libertà e non è restrizione. Il green pass accompagna l‘aumento dei vaccinati, è un elemento che stiamo utilizzando e implementando di mese in mese per stimolare la vaccinazione degli italiani. E’ l’unico strumento di prevenzione che abbiamo”, ha detto Patuanelli. (Res)