Ue: l'agenda del premier Draghi domani ad Atene per il vertice EuroMed 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà domani ad Atene per il vertice Eu Med 9. In base all'agenda, alle 14:10 è previsto l'arrivo al Centro Congressi al Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre (Snfcc), alle 15:30 la prima sessione di lavoro “Climate change and its impact on the Mediterranean”, e alle 17 la sessione plenaria Eu Med. Alle 19:40, sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa, e alle 20:30 la cena di lavoro. (Rin)