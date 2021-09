Argentina: incontro B2B dell'Ice di Buenos Aires, focus su opportunità nel settore farmaceutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità di affari nel settore farmaceutico sono state al centro di un incontro B2B (business to business) tenuto oggi in modalità virtuale tra imprenditori italiani, argentini, paraguayani e uruguayani. All'incontro organizzato dall'Istituto del commercio estero di Buenos Aires, si legge in una nota, hanno partecipato rappresentanti di 23 imprese. "Incontri come quello odierno sono vitali per favorire la ripresa ed essere pronti a ripartire con collaborazioni imprenditoriali in un settore centrale come è oggi quello farmaceutico", ha commentato l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini. L'incontro segue la presentazione, lo scorso 8 dicembre, dello studio di settore sulla farmaceutica in Argentina, Paraguay e Uruguay preparato dall'Ufficio Ice, con l'obiettivo di fornire uno strumento concreto per sviluppare le collaborazioni imprenditoriali fra l'Italia e la Regione. (segue) (Arb)