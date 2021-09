Argentina: incontro B2B dell'Ice di Buenos Aires, focus su opportunità nel settore farmaceutico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento Ice, prosegue la nota, ha evidenziato le potenzialità del settore in questa regione, a partire dal livello di spesa dell'Argentina in campo sanitario (9,4 per cento del Pil - il più alto dell'area) e dai rapporti di collaborazione esistenti con l'industria italiana, su cui c'è ancora molto da lavorare ma che forniscono una solida base di partenza per rafforzare la cooperazione in questa particolare area. Al webinar, che è stato aperto dai saluti degli ambasciatori d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, in Paraguay, Paolo Campanini e in Uruguay, Giovanni Iannuzzi, sono intervenuti Emanuele Ciccolella dell'Ufficio tecnologia industriale, Energia e Ambiente – Ice Agenzia Roma - e il direttore dell'Ufficio Ice di Buenos Aires, Gianni Loreti. (Arb)