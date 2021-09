© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Evento "Periferia da margine a città": un excursus sul territorio del Municipio V attraverso musiche degli anni settanta e la presentazione del libro di Roberto Morassut "Giorni di primavera". Interviene il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervistato da Massimo Martinelli, direttore de Il Messaggero. Partecipa il candidato alla presidenza del Municipio V per il centrosinistra, Mauro Caliste. Piazza dei Mirti a Roma (ore 17:30)- La lista Roma futura consegna al candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, il documento sulla mobilità dolce e sostenibile "Roma 30. Si cura a piedi e pedali". Tra gli altri interviene il capolista Giovanni Caudo. Libreria Rinascita 2.0 in via Dignano d'Istria 41 a Roma (ore 16:45) (segue) (Rer)